快訊

美12月核心CPI比預期緩和 美股道瓊期指大漲500點

2025高雄燈會主角掀熱潮 吉伊卡哇小提燈發送只限這2天

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

中央社／ 新北15日電
中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前中）和民進黨籍新北市議員戴瑋姍（前左）、立委蘇巧慧（前左2）、張宏陸（前右2）等人一同在新北發送「臺灣尚勇」春聯，吸引大批民眾熱情索取。（蘇巧慧提供） 中央社
中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前中）和民進黨籍新北市議員戴瑋姍（前左）、立委蘇巧慧（前左2）、張宏陸（前右2）等人一同在新北發送「臺灣尚勇」春聯，吸引大批民眾熱情索取。（蘇巧慧提供） 中央社

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天和民進黨立法委員蘇巧慧、張宏陸等人在新北板橋發送「臺灣尚勇」春聯，吸引近千民眾排隊索取，約千份春聯半小時就被索取一空。

台灣隊在世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）奪冠，蔡其昌特別印製30萬份「臺灣尚勇」春聯，他今天到新北和蘇巧慧、張宏陸及民進黨新北市議員戴瑋姍、石一佑、顏蔚慈、李余典等人一起發送，吸引大批民眾排隊索取。

蘇巧慧表示，蔡其昌在全台超過200個站點開放民眾領取「臺灣尚勇」春聯，她特別邀請蔡其昌在新北板橋發春聯，除了分享台灣隊奪冠喜悅，也祝福大家新年快樂。

蘇巧慧指出，蔡其昌擔任職棒會長以來，不僅協助各球團爭取球場場地的優化，並以立委身分在國會推動修法，更在世界12強棒球賽台灣隊奪冠的過程中，在幕後擔任「總機」角色，協調各方資源組成後勤團隊，讓選手全心投入賽事，也因此，蔡其昌被網友評為「史上最強職棒會長」。

蔡其昌表示，他發「臺灣尚勇」春聯的初心很單純，就是感謝球迷的支持，希望藉由這次台灣隊奪冠，可以繼續帶動台灣的棒球熱潮，也期盼球迷今年一定要繼續進場看棒球、支持棒球，讓台灣職棒環境越來越好。

春聯 蔡其昌

延伸閱讀

中職／兄弟龍獅大巨蛋為何場次較多？蔡其昌爆：透過各自管道

WBC世界棒球經典賽交流賽 蔡其昌：親民票價 回饋球迷

中職／遠雄願再釋出大巨蛋檔期 蔡其昌：盼確保明年至少41場

中職／亞太棒球村將完工 蔡其昌：排職棒賽事看南市府進度

相關新聞

板殯說明會遭癱瘓 在地里長嘆：抗議者「踩著他人靈魂」反對

新北市立殯儀館未來何去何從引發討論，今有眾多板橋里長號召居民癱瘓板殯優化說明會。板殯所在地里長感嘆，自己希望優化議題能被...

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天和民進黨立法委員蘇巧慧、張宏陸等人在新北板橋發送「臺灣尚勇」春聯，吸引近千民眾排隊索取，約千...

影／板殯說明會里長大亂鬥 劉美芳批抗議者癱瘓發言權

板殯今晚在地說明會上演里長大亂鬥，不同意見里長對於遷不遷或優化互嗆，會議遭癱瘓。新北市議員劉美芳認為，自己評估現場恐無法...

新北提供平安袋 春節期間急難就近向派出所領取

新北市府今天表示，提供平安袋給有急難需求的民眾過好年，內有食品等民生物資，需求者可至各警察派出所領取。為方便市民採買年貨...

新北板殯說明會遭抗議氣氛火爆 民政局提早解散

板橋殯儀館今晚舉辦說明會，但反對擴建民眾情緒激動，中斷說明會程序於7點40分提早結束，對於今日現場有人干擾說明會進行，甚...

板殯說明會周勝考一句話 引爆陳明義衝上台嗆「不要亂講話」

新北市板橋殯儀館今晚舉辦說明會，議員周勝考帶領近500人到場，周勝考發言時表示，議員陳明義今在議會說「誰反對（殯儀館）就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。