蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天和民進黨立法委員蘇巧慧、張宏陸等人在新北板橋發送「臺灣尚勇」春聯，吸引近千民眾排隊索取，約千份春聯半小時就被索取一空。

台灣隊在世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）奪冠，蔡其昌特別印製30萬份「臺灣尚勇」春聯，他今天到新北和蘇巧慧、張宏陸及民進黨新北市議員戴瑋姍、石一佑、顏蔚慈、李余典等人一起發送，吸引大批民眾排隊索取。

蘇巧慧表示，蔡其昌在全台超過200個站點開放民眾領取「臺灣尚勇」春聯，她特別邀請蔡其昌在新北板橋發春聯，除了分享台灣隊奪冠喜悅，也祝福大家新年快樂。

蘇巧慧指出，蔡其昌擔任職棒會長以來，不僅協助各球團爭取球場場地的優化，並以立委身分在國會推動修法，更在世界12強棒球賽台灣隊奪冠的過程中，在幕後擔任「總機」角色，協調各方資源組成後勤團隊，讓選手全心投入賽事，也因此，蔡其昌被網友評為「史上最強職棒會長」。

蔡其昌表示，他發「臺灣尚勇」春聯的初心很單純，就是感謝球迷的支持，希望藉由這次台灣隊奪冠，可以繼續帶動台灣的棒球熱潮，也期盼球迷今年一定要繼續進場看棒球、支持棒球，讓台灣職棒環境越來越好。