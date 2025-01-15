影／板殯說明會里長大亂鬥 劉美芳批抗議者癱瘓發言權

板殯今晚在地說明會上演里長大亂鬥，不同意見里長對於遷不遷或優化互嗆，會議遭癱瘓。新北市議員劉美芳認為，自己評估現場恐無法好好說話而未到場，他也批現場抗議者玩弄民眾發言權，自己未來會自開說明會向市府表達意見。

新北市板橋殯儀館優化說明會，今晚於板橋新埔國中登場，預計7時開始的說明會，議員周勝考6時許就帶領約百人到場，並於開始前赴講台抗議，並批評支持以說明會方式討論板殯未來規劃的新海里長宋靜庭是「反對搬遷」。

現場氣憤火爆一觸即發，宋靜庭大聲疾呼「我贊成搬遷、給我承諾」，反對擴建的板橋宏翠里里長黃一晉則反嗆「那是你的事情」，不然你上來講。宋強調，不知道自己為什麼一直被傳只要在地優化，有看過她的連署書都知道，從來都沒說「反對搬遷」；黃再嗆「講這什麼話？」、「優化是什麼？」，底下也有民眾跟著黃嗆聲。

周勝考、黃一晉等人接著號召民眾到台前呼口號抗議，場面確定失控，幾乎無法繼續說明會，不過新北殯葬處仍繼續在台上簡報，盼走完流程，讓民眾有知的權利，也盼提出方案來有更多討論空間。

殯葬處表示，今天是希望提出不同方案來讓大家理性討論，說明會只是一個表達意見的場合，絕對不涉及環評程序及都市計畫，盼透過整合在地聲音調整周邊亂象。

殯葬處也說，當未來死亡數升高時，外圍商業就會有更多需要處理，因此他們規畫在現有用地範圍內立體化、地下化，並做好退縮空間、綠化廊帶及隔音措施，將殯儀活動包在新建物中，外觀較難看到殯葬畫面；這是一個相對可行的方案，因此今天就是希望藉此來了解在地意見。

新北市議員劉美芳表示，今天全程都在監控現場，但現場秩序亂成一團，程序也持續被打斷，評估到現場也無法好好說話，因此沒有抵達現場。現在是民主時代，每個人都應該有表達意見的權利，說明會不是立法院不需表決。