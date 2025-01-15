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板殯說明會遭癱瘓 在地里長嘆：抗議者「踩著他人靈魂」反對
新北市立殯儀館未來何去何從引發討論，今有眾多板橋里長號召居民癱瘓板殯優化說明會。板殯所在地里長感嘆，自己希望優化議題能被討論，但在這民主時代卻被抹黑、強制二選一，這些沒有在「搖滾區第一排」是「踩著別人的靈魂」反對討論。
板橋殯儀館今晚舉辦說明會，但反對擴建民眾情緒激動，中斷說明會程序於7點40分提早結束，對於今日現場有人干擾說明會進行，甚至出現非理性之行為，場面約500人，現場幾度混亂。
板殯所在地新海里的里長宋靜庭感慨「這在預期內」，自己從來都沒有說支持擴建，很遺憾民主時代中被抹黑，議題也無討論空間，其實民主世代沒有唯一選項，自己是在地里長，這幾年接到多少陳情，都沒有人敢解決，如今是第一次那麼接近有改變的機會。
宋靜庭批評，在地里居民每天看棺木、聽噪音，這些住在更外圍的都非在地人、沒有在「搖滾區第一排」，卻「踩著別人的靈魂」反對討論，今天是要解決問題，但一些人卻不讓居民講話；這些周圍里為什麼人多？因為他們距離遠，可以蓋大樓，而新海里卻都矮房，大家都沒在乎在地人是如何生活的，多少人是因此精神受影響。
宋靜庭強調，新海里都是引魂聲，這些更外圍沒聽到的人，有沒有誠實面對自己的靈魂？真的不是只有大聲，現在感覺是居民被引魂，真正的在地聲音無法被傳遞，40年過去了都沒一個結果，不能這樣無限循環下去。
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