新北板殯說明會遭抗議氣氛火爆 民政局提早解散

板橋殯儀館今晚舉辦說明會，但反對擴建民眾情緒激動，中斷說明會程序於7點40分提早結束，對於今日現場有人干擾說明會進行，甚至出現非理性之行為，民政局表示，在民主社會，每個人都有表達立場的權利，應尊重每個人意見。呼籲不論對殯儀館優化的立場為何，應正視問題、理性藉由說明會討論，不會放棄任何與地方溝通的機會。

民政局長林耀長強調，目前尚未對新北市立殯儀館做出任何政策決定，對於有民意代表以非事實之言論，指稱為攸關環境評估或都市計畫相關程序，必須予以澄清，本周六上午之說明會將如期舉行，呼籲所有關心市立殯儀館議題的市民到場提出意見。

林耀長指出，由於市立殯儀館老舊、空間量能不堪使用，交通環境未能負荷當前使用需求，嚴重影響周邊民眾生活，這些都是不爭的事實。對此板橋地方包括市民、里長、議員都有訴求「既然無法遷移，就該嘗試以優化方案解決」

此外，現行新北市立殯儀館使用率在旺日時已不敷使用；冰櫃量能則預計在2031年達到上限。在今年底將邁入超高齡化社會，更將面臨戰後嬰兒潮世代凋零，若不再意識問題需求、提出解決方法，未來市民的身後權益將受到嚴重影響。

民政局表示，作為主管機關，基於有效解決問題的立場，經專業評估各種可能性後，提出「新北市立殯儀館優化方案」，並透過辦理說明會，冀能廣徵在地民眾意見，共同努力尋求最佳方案。