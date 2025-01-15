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板殯說明會周勝考一句話 引爆陳明義衝上台嗆「不要亂講話」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員陳明義（右）衝上舞台與周勝考（左）嗆聲不要亂講話。記者李定宇／攝影
議員陳明義（右）衝上舞台與周勝考（左）嗆聲不要亂講話。記者李定宇／攝影

新北市板橋殯儀館今晚舉辦說明會，議員周勝考帶領近500人到場，周勝考發言時表示，議員陳明義今在議會說「誰反對（殯儀館）就去誰家」，此話引爆在後方旁聽的陳明義怒火，突然隔空大喊「不要亂講話，我沒有這樣說喔！」並直衝舞台上跟周勝考對質，場面相當火爆。

兩人當面對質後，周勝考緩頰陳明義同樣是屬於反對改建，並帶領民眾對表達對陳明義感謝之意。

陳明義表示，五股有50公頃墓地，每次只要提到殯儀館遷建、設立生命園區等議題就想到五股，因此12年前就曾經在新北市府前抬棺抗議。針對這次周勝考建議殯儀館可以遷至五股，陳明義則對新北市長侯友宜喊話，若將殯儀館遷到五股，下次就不是抬棺，而是直接抬屍體。

今天說明會程序原定簡報完後，接續主持人新北市民政局長林耀長致詞，並進行意見交流，表定時間9點結束，但由於場面過於混亂，甚至台下持反對意見的民眾也無法順利發言，民政局長林耀長認為，現場已無法有效溝通，請民眾到民政局網站填寫意見表，並提前於7點40分結束，也避免衝突場面擴大。

板橋警方今動員共31人，現場雖氣氛火爆，所幸無發生任何意外。

現場聚集約500名民眾到場表達抗議板殯擴建。記者李定宇／攝影
現場聚集約500名民眾到場表達抗議板殯擴建。記者李定宇／攝影
議員陳明義（中）衝上舞台與周勝考嗆聲不要亂講話。記者李定宇／攝影
議員陳明義（中）衝上舞台與周勝考嗆聲不要亂講話。記者李定宇／攝影

殯儀館 陳明義

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