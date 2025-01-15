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新北提供平安袋 春節期間急難就近向派出所領取

中央社／ 新北15日電
農曆春節將至，新北市社會局15日表示，「春節平安袋」24小時不打烊，發放期間自25日起至2月2日，有急難需求民眾可就近至各警察派出所（分駐所）領取，內容物包含白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券。 中央社
農曆春節將至，新北市社會局15日表示，「春節平安袋」24小時不打烊，發放期間自25日起至2月2日，有急難需求民眾可就近至各警察派出所（分駐所）領取，內容物包含白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券。 中央社

新北市府今天表示，提供平安袋給有急難需求的民眾過好年，內有食品等民生物資，需求者可至各警察派出所領取。為方便市民採買年貨，18日至19日在空軍三重一村辦「年貨市集」。

市府副祕書長龔雅雯今天在市政會議表示，經發局1月18日至19日在空軍三重一村舉辦「新北年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」，各市場春節期間蔬菜、水果供貨充足。

市府說，經發局與衛生局都會為食品安全做好把關，希望大家吃得開心、吃得放心，能夠過一個平安年。

市長侯友宜說，春節前，市場一定因為放假人潮變擁擠，且有人會提早返鄉，他要求警察局與交通局、衛生局，勤務的運作要靈活調度。對於流感要做好高峰期的防疫與衛生教育。

龔雅雯說，「迎新春」方面，1月22日至2月12日舉辦「文化走春」活動，1月30日至2月2日，各博物館及藝文場館推出新春限量好禮，與展演及體驗活動；2月3日至12日規劃5條美學廊帶，暨世界壯年運動會文化行旅的走春遊程。

為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾，市府說，備妥「平安袋、平安箱、宮廟平安餐」、愛心店家與四大超商提供「待用餐」與「幸福保衛站」服務，讓弱勢民眾溫飽無虞，平安過春節。

社會局表示，「春節平安袋」24小時不打烊，發放期間為1月25日至2月2日，有急難需求的民眾，可就近至各警察派出所（分駐所）領取。內容有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券，可持券至新北市600多家愛心店家取餐。

新北市政府15日表示，為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故民眾，春節期間備妥「平安袋、平安箱、宮廟平安餐」，並號召愛心店家與4大超商提供「待用餐」與「幸福保衛站」服務，盼讓弱勢民眾溫飽無虞，平安過春節。中 中央社
新北市政府15日表示，為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故民眾，春節期間備妥「平安袋、平安箱、宮廟平安餐」，並號召愛心店家與4大超商提供「待用餐」與「幸福保衛站」服務，盼讓弱勢民眾溫飽無虞，平安過春節。中 中央社

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