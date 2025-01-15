新北汐止中正市場買菜停車難 地方盼國有地活化

汐止區中正老街市場，買菜的人很多，但是機車位嚴重不足，民眾抱怨找不到停車位，還有警察也會來開單，引起不少反彈，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就再度召集相關單位人員現場會勘，希望緊鄰的光明街，警分局舊宿舍的國有地能夠進行活化，規劃停車場。

義民里長吳佩銘說，光明街中正段743地號土地活化的問題，從去年新北市行動治理就已經提出來，一直到現在都沒有做，市場週邊機車停車位真的不足，主要是因為300多格塗掉之後變成中繼市場，還有消防隊因為興建工程，車格也塗掉了，造成大家來市場買菜沒有地方停車，743地號土地從民國80幾年就一直荒廢到現在，去年中繼市場還沒遷入就已經建議，將閒置地上屋拆掉規劃停車解燃眉之急，但是也沒做，現在又說要做社會住宅，是同意沒有意見，但是希望能夠將地上屋先拆，規劃停車格，之前再去做後續規劃，不然一直框列在這裡，還是一直閒置著。

新北市議員張錦豪表示，中正市場採買的民眾很多，機車位一位難求，不少民眾、攤商被開單陳情，希望在附近找適合地方規劃車格，合法停車，在光明街裡的國有地上有一些建物相當老舊，是民國47年蓋的警眷老宿舍，根據了解國產署有意要蓋社會住宅，地方建議要把停車空間納入。

張錦豪提到，會勘結論首先第一階段是將目前汐止分局光明街停車場平時也開放民眾停車，第二則是會再去議會做協調，老舊屋況並沒有達到古蹟的申請需求，應該是當成危老建物拆除，騰出空地讓民眾停車，第三要蓋社會住宅必須把停車等民生需求納入。