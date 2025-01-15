板橋殯儀館遷不遷新北吵不停 住保會批：市府自找的

新北市板橋殯儀館因市長侯友宜表示本月底前要定案是否遷移或改建，引發地方強烈討論，住保會創會理事長吳翃毅就說，1997年變更板橋都市計畫（江翠北側地區）當年的台北縣政府沒有達成殯儀館徵地擴建都市計畫，現在更是不可能的任務，只能說一切都是市府自找的。

板橋殯儀館優化說明會今晚在板橋新埔國中舉辦，殯儀館是否遷移話題引發板橋議員衝突，議員周勝考要求遷移、議員劉美芳強調無法遷移就改建，八里議員鄭宇恩也跳出說八里無法再容納殯儀館。引發地方眾說紛紜。

住保會創會理事長吳翃毅表示，依據1997年變更板橋都市計畫（江翠北側地區），當年江翠北側土地使用分區分為住宅區、商業區、車站專用區還有電信事業專用區。公共設施用地則是學校、公園、批發市場等等，其中當然包括板橋殯儀館。

他說，這份都市計畫預估未來到2026年需容納口人口是11.88 萬人，因此江翠北側有開發必要性。所以就是大家現今看到的江翠一帶一棟棟大樓平地起，目前平均房價約在50萬左右。另公共設施的討論重點則是落在所謂鄰避設施集中與隔離，提高居住環境之生活品質。

吳翃毅說，當時對策是將殯儀館、批發市場等用地於以集中，再以道路、廣場、公園等方式加以隔離。殯儀館用地都市計畫當中是以考慮殯儀館用地之完整性，增設殯儀館用地0.21公頃，合計劃設0.76公頃。事實就是當年都市計畫從來沒有要板橋殯儀館遷移而是擴建。