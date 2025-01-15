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台北花市春節前108小時不打烊 百合花價略漲2成

中央社／ 台北15日電

春節接近，台北花市15日起B館盆花區延長營業到下午3時，24日到28日除夕中午12時，連續營業108小時。農糧署表示，節前產區每天供應19萬把左右，百合比去年同期略漲2成。

28日除夕，但25日已是週六休假。台北花市今天宣布春節前分兩階段延長營業時間，方便民眾選購，第一階段從15日起，B館盆花區延長營業到下午3時，第二階段從24日起到28日除夕中午12時，全天24小時營業，連續108小時不打烊。

春節花卉供應量方面，農業部農糧署指出，以今年節前第三週1月8到14日來說，產地供應量為42萬多把，扣除1天休息，每天約7萬多把；節前5天的24到28日，產區會增加供應量，估計每天可達19萬把左右，整體供應量跟去年同期差不多。

農糧署說，春節最大宗的切花是百合花，約占總量的3成，但是去年受到颱風康芮影響延後栽種，加上近來低溫，百合節前採收量比去年同期少2到3成，現在每把5枝約新台幣210元，預計春節前每把200多元到300元，比去年同期貴2成左右。

洋桔梗、菊花也是春節常用花卉。農糧署指出，目前洋桔梗每把10枝197元，菊花每把10枝100到120元，跟去年差不多，沒有比較貴，預計節前5天的價格應該也跟去年差不多，消費者可參考選購。

春節 農糧署 除夕

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