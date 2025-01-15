新北春聯國台語藏多重祝福 汐止公所開放民眾索取

蛇年到！新北市政府再度推出一款內含多重祝福話語的「蛇福泰吉」春聯，現在熱騰騰到貨，今年汐止區備貨一萬多份，從現在開始在公所一樓開放民眾索取，各里活動中心也有，吸引不少民眾路過索取，要回家張貼沾沾喜氣。

大大的黑色的蛇字，上頭還巧妙的融入一條金色的蛇，舞動靈活的線條，好喜氣，迎接蛇年，新北市政府推出「蛇福泰吉」春聯，一樣具有巧思，國台語的祝福都在裡頭。

汐止區長林慶豐表示，今年新北市政府的春聯已經出爐，歡迎民眾踴躍到公所索取，今年的主題是「蛇福泰吉」，是一款創意的國臺語雙語春聯，國語的蛇福泰吉，就是蛇年福運滿滿，國泰民安、大吉大利，而蛇福泰吉的台語諧音就是【全(都)好，賺錢】，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢。

在汐止區公所一樓服務台前，每天都補貨一、二百張，很快被拿完，民眾說，路過看到就想帶回家張貼，沾沾喜氣。今年汐止區公所準備的春聯，除了在一樓服務櫃台可以免費索取，各里辦公處也有，喜歡的民眾從現在開始，在上班時間都可以前往索取，數量有限送完為止。