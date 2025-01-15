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新北淡水區公所與清潔隊號召各里400志工 歲末大掃除

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
四百志工一起從公所出發，在過年前打掃街道，要讓市容變得更乾淨。 圖／紅樹林有線電視提供
四百志工一起從公所出發，在過年前打掃街道，要讓市容變得更乾淨。 圖／紅樹林有線電視提供

在新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場，聚集了許多身穿環保背心的志工們，大家排排站拿著打掃工具，由於農曆春節將至，新北市環保局為了鼓勵市民，提早開始進行居家及周邊環境大整頓工作，由淡水區清潔隊與淡水區公所，號召淡水區42個里辦公室的環保志工，還有區公所、戶政等單位，有將近四百人一起加入打掃街道環境的行列。

這幾天，天公作美，一早雖然氣溫有些寒冷，但還是可以看到溫暖的太陽，淡水區長表示，許多的志工還有里長辦公室所率領的環保志工等單位，有4百多人，從公所出發，要將淡水市區、街道、巷弄水溝等等進行清潔動作。

淡水區里長聯誼會長黃俊雄表示，環境要乾淨，是需要很多人共同努力，透過一群對環境有熱情的夥伴，就能讓環境越變越好，而今天一起打掃的範圍，除了市民聯合服務中心大樓周邊等公共區域外，還有各里的街道公園等等，里長聯誼會長黃俊雄也表示，藉由各里環保志工的努力付出及善盡環境自主管理責任，讓大街小巷變的更舒適。希望這場活動，可以將市容變的更乾淨，大家一起有更好的環境過好年。

淡水 聯誼

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