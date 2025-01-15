新北萬里野柳神明淨港文化祭 百人淨港今開放報名

新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」延續傳承百年傳統文化，今年萬里區公所首次與野柳地質公園合作推出女王駕到祈福限量套票，同時也要號召民眾參與Special Show百人淨港，祈求整年平安順利，而百人淨港採事先報名，於1月15日中午12點開放官網報名，邀請勇士們一起蛇麼都好淨港祈福。

萬里區長黃雱勉指出，Special Show百人淨港，延續百年的神明淨港路線，也讓民眾能成為淨港勇士，感受不畏寒冬的傳統祈福儀式，另外為了迎接「蛇」年的到來，邀請大家發想「蛇年風」主題造型，現場選出造型裝扮前10名，可獲得仟元海產禮盒，邀請大家一同成為淨港勇士。

此外今年萬里區公所首度攜手野柳地質公園推出的女王駕到祈福99限量套票，原價120元野柳地質公園門票只要99元還加送保安宮限定開運錢母，邀請大家於過年期間大年初一到元宵節，安排一趟萬里區祈福之旅，到野柳地質公園感受大自然的鬼斧神工，欣賞遠近馳名的女王頭風采，也可以將錢母帶到保安宮過火祈福開運。