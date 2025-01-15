新北石門名師揮毫贈春聯 鄉親排隊索取除舊佈新

農曆新年腳步接近，家家戶戶都在除舊佈新，而增添家中年味與喜氣的春聯更是過年必備，為了服務在地的鄉親，石門區公所特別邀請書法名師謝瑞煌來到公所為鄉親現場揮毫寫春聯，而謝瑞煌老師更是寫了小型的春聯發放給鄉親，讓鄉親可以放在錢包中，擁有財富滿滿的寓意。

書法名師謝瑞煌說，特別為揮毫的現場佈置，由自己寫下的一百種字體的蛇字，與蛇年滿滿吉祥寓意的春聯，要來祝福到場的民眾，而這次也邀請自己的學生一起來為民眾服務，為現場的鄉親寫下各種不同的喜氣春聯。

石門區公所主秘游文泉指出，除了現場名師的春聯，也特別向鄉親介紹今年新北市府的蛇年春聯，不同的唸法、不同的吉祥寓意，都是要祝福鄉親蛇年財源廣進、吉祥如意，也期待透過揮毫贈春聯的活動，讓鄉親將喜氣滿滿的春聯帶回家佈置，為家增添新年的喜慶氛圍。