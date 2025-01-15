悟空PK霸王龍、密室逃脫、消防迷宮 玩翻兒童新樂園

為迎接寒假，兒童新樂園1月18日至2月9日期間，每日上午9時開園，延長營運至晚間8時，1月28日除夕休園；2月10日為收假日，營業時間為9時至晚間6時。寒假期間，「藝響臺灣文化劇團」帶來悟空大鬧恐龍馬戲團演出，悟空將與超過8公尺的霸王龍展開精采對決；此外，還有新手也能沉浸體驗3款密室逃脫遊戲，讓小朋友在尋找隱藏線索、破解謎題中，享受闖關成功的樂趣。

近3層樓高的霸王龍踏出水簾洞，威風凜凜的姿態震懾全場，1月18日至2月10日期間，「藝響臺灣文化劇團」結合東西方文化推出全新表演，傳奇神話中的悟空駕著觔斗雲，闖進恐龍馬戲團，驚險的特技表演、傳統棍法帶給大家不同凡響的精采體驗，平日有3場次、假日4場次；表演期間，迅猛龍不定期出沒園區與大小朋友近距離互動，還有創意十足的恐龍市集。

最適合新手的全新密室逃脫遊戲，即日起等您來挑戰！全系列共有法老之墓、獄到鬼及魔幻糖果屋3款遊戲，專業且精緻的場景布置，勾勒出身歷其境的遊戲氛圍，玩家們必須在時限內找到三件聖物、被封印的真相、破解巫婆設下的陷阱，才能成功逃出密室，十分考驗團隊合作及闖關智慧。

1月18日13時30分至16時30分，臺北市政府消防局於兒童新樂園及周邊廣場舉辦119防災宣導活動，將防火宣導車、地震體驗車及雲梯車開進現場，讓小朋友體驗及搭乘；還有打造超大型消防迷宮、VR防火大作戰，並以防災學習、環境永續、多元防災、防災體驗及市政宣導等主題進行闖關活動，寓教於樂。

兒童新樂園除寒暑假期間及連續假期外，週一休園；1月18日至2月9日每日延長營運至晚間8時，2月10日為收假日，營運至晚間6時，除夕不營業。

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