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北捷閘門更新估10月底完成 可刷Apple Pay環狀線也有

中央社／ 台北15日電

台北捷運表示，正在更新全線117個車站的閘門，預計今年10月底建置完成，之後新增實體信用卡及已綁定信用卡的ApplePay、Google Pay、Samsung Pay等乘車感應付款等。

台北捷運今以新聞稿表示，自112年6月起，陸續在全線117個車站，進行共1396台閘門電子主模組及多元支付外掛模組安裝，改裝後設備將具備信用卡感應與掃描QR Code功能，預計今年10月底前系統建置完工，完成準備程序後啟用。

北捷表示，環狀線也會建置，啟用時間與北捷相同。

北捷說，此次進行捷運車站閘門模組重置工程，除維持原儲值卡感應功能外，新增實體信用卡及已綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等乘車感應付款，另增加QR Code乘車碼功能，可接受市面上常見的LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icashPay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY等電子支付乘車掃碼付款，並陸續邀請其他電子支付業者加入營運。

北捷表示，完成重置更新後的車站閘門，支付自由度增加、節省購票時間、減少現金交易等，旅客可依照各家銀行或多元支付提供優惠，搭配自身理財習慣自由切換使用；透過信用卡與多元支付，節省購票與加值時間，減少現金交易。

北捷說，閘門重置完成開放多元支付服務，將帶給國際旅客更便利的大眾運輸體驗，遊客可直接以信用卡或行動支付搭乘捷運，讓台北捷運接軌全球，拓展觀光實力。

信用 台北捷運

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