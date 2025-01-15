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因應農曆春節 新北統整過年系列活動懶人包

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市研考會今天統整各局處新春連假相關服務，新北市長侯友宜在會中拿今年春聯再次宣傳。記者江婉儀／攝影
新北市研考會今天統整各局處新春連假相關服務，新北市長侯友宜在會中拿今年春聯再次宣傳。記者江婉儀／攝影

農曆春節即將到來，新北市研考會今天統整各局處新春連假相關服務，新北市長侯友宜在會中拿今年春聯再次宣傳，侯表示，春節連假期間持續緊盯市政工作，透過走春行程實地視察市政服務，希望大家平安過好年。

研考會表示，新北市在春節期間將舉辦多項活動，便利民眾辦年貨、迎新春、慶元宵，包括經發局1月18日至19日在空軍三重一村舉辦「新北年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」，侯友宜預定1月23日於汐止秀豐市場、1月27日於板橋新埔攤集區向市民拜年及發送春聯、福袋。

文化局於1月22日至2月12日舉辦「2025文化走春活動」，1月30日至2月2日各博物館及藝文場館推出各種新春限量好禮、豐富的新春展演活動；另2月3日至12日也規畫5條美學廊帶世壯運文化行旅的走春遊程。

元宵節部分，「慶元宵」方面，2025新北燈會在2月1日至16日登場」，以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，規畫十大主題燈區及六大特色活動；而觀旅局「2025 新北市平溪天燈節」共兩場次，分別於2月8日於平溪國中、2月12日於十分廣場舉辦，今年首次結合天燈施放與光雕秀的「天燈蛇影」，並有蛇年雙心主燈、李多慧代言等亮點。

侯友宜表示，各機關做好市政準備工作，春節期間新北市急診維持24小時服務，因應全國流感盛行，153家合約院所提供流感、新冠免費接種，呼籲符合資格者儘速接種。此外，為確保春節期間的治安，警察局結合義警、志工及社區巡守隊等民間力量，形成多層次防護網，並在人潮聚集處設置「機動派出所」，提供即時服務。

侯友宜表示，春節期間返鄉、採買、出遊將有大量人潮及車流往來，一定要確保交通疏運順暢，請交通局擬定交通疏運計畫，協調高公局適時調整匝道儀控秒數，確保交通流暢。

侯友宜 春節

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