新北路邊汽、機車平日收費停車格 春節9連假免費

春節連續假期將從1月25日起至2月2日，新北市交通局表示，連假期間，路邊汽、機車平日收費停車格均暫停收費，其中除夕(1月28日)、大年初一(1月29日)兩天包括商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段也暫停收費。

交通局停車營運科長許芫綺表示，今年春節連假長達9 天，預期年前採買年貨及利用假期出遊的人車潮多 ，因此1月25日至1月27日(小年夜)以及1月30日(大年初二)至2月2日(大年初五)，包括板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、蘆洲長榮路商圈、淡水老街、新店裕隆城、深坑老街、石碇老街及坪林老街等(如附表)商圈、老街及觀光風景區的路邊汽、機車假日收費停車格維持收費，以提升周轉率，方便大家都好停車。

交通局提醒，駕駛人春節連假期間注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，可利用行動支付App（Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉

、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10個App)，以及全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。