快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

輝達海外總部落腳何處？李四川極力爭取：希望來台北

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天受訪時說，「希望輝達來台北市，我們會極力得爭取。」記者曾原信／攝影
李四川今天受訪時說，「希望輝達來台北市，我們會極力得爭取。」記者曾原信／攝影

輝達（Nvidia）公司先前宣布將在台灣設立海外總部，究竟落腳哪裡引發關注。其中台北南港調車場面積有符合輝達開出的需求，被認為可能性較高。台北市副市長李四川今天受訪表示，「我們希望輝達來台北，我們會極力得爭取，如果有消息，我會跟大家報告。」

黃仁勳預計本周來台，參加周五（17日）舉辦的台灣分公司尾牙，外界關注輝達海外總部究竟會落腳何處？國發會主委劉鏡清人日前在加州矽谷表示，「輝達的亞洲總部會設在台北，那它（輝達）也一樣預計將有2500位人員進駐」，不過隨後國發會發聲明，表示自當由該公司宣布。

對於傳輝達總部落腳台北，李四川今天受訪時說，「希望輝達來台北市，我們會極力得爭取。」

國發會 李四川 輝達

延伸閱讀

避免京華城成爛尾樓 李四川：3個月內拿掉20%爭議容獎

影／京華城20％容積獎勵沒了 李四川：三個月內完成

黃仁勳旋風再起 AI概念股先慶賀迎接

專家幫解套一聽「京華城」不想來？李四川駁：下周開會

相關新聞

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

民眾黨主席柯文哲涉京華城案起訴，京華城是否撤銷20%容獎等，北市副市長李四川今召集跨局處及專家學者開會，李四川會後表示，...

避免京華城成爛尾樓 李四川：3個月內拿掉20%爭議容獎

民眾黨主席柯文哲涉京華城案等案遭起訴，京華城是否撤銷20%容獎等爭議，北市副市長李四川今召集專家學者開會，李四川強調，基...

板殯說明會遭嗆「讓她上不了台」 板橋女議員受驚申請警方保護

新北市今晚舉辦板橋殯儀館優化說明會，藍營議員周勝考支持遷移，同黨議員劉美芳則強調無法遷移就原址重建，兩人隔空交火多日，今...

輝達海外總部落腳何處？李四川極力爭取：希望來台北

輝達（Nvidia）公司先前宣布將在台灣設立海外總部，究竟落腳哪裡引發關注。其中台北南港調車場面積有符合輝達開出的需求，...

京華城20%容獎爭議卡施工 里長：全里都支持他蓋帶動發展

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被訴，京華城是否撤銷20%容獎受矚，也關乎能否繼續施工。北市建管處今表示，目前施...

內湖花市108小時不打烊 挑含苞、葉片鮮嫩狀態較能久放

農曆春節將至，台北內湖花市將於24日到28日連續108小時不打烊，今天記者會中，台北花卉公司預計，花卉漲幅會有1到2成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。