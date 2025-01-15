輝達海外總部落腳何處？李四川極力爭取：希望來台北
輝達（Nvidia）公司先前宣布將在台灣設立海外總部，究竟落腳哪裡引發關注。其中台北南港調車場面積有符合輝達開出的需求，被認為可能性較高。台北市副市長李四川今天受訪表示，「我們希望輝達來台北，我們會極力得爭取，如果有消息，我會跟大家報告。」
黃仁勳預計本周來台，參加周五（17日）舉辦的台灣分公司尾牙，外界關注輝達海外總部究竟會落腳何處？國發會主委劉鏡清人日前在加州矽谷表示，「輝達的亞洲總部會設在台北，那它（輝達）也一樣預計將有2500位人員進駐」，不過隨後國發會發聲明，表示自當由該公司宣布。
對於傳輝達總部落腳台北，李四川今天受訪時說，「希望輝達來台北市，我們會極力得爭取。」
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