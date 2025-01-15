避免京華城成爛尾樓 李四川：3個月內拿掉20%爭議容獎

民眾黨主席柯文哲涉京華城案等案遭起訴，京華城是否撤銷20%容獎等爭議，北市副市長李四川今召集專家學者開會，李四川強調，基於公共安全、松山區發展，涉爭議的20％容獎若鼎越沒有主動儘速建照變更，市府會強制，原則上會在三個月內完成。

「北市府一定要往前看」，李四川表示，為避免京華城變成往後的爛尾樓，包括工程、議會、還有社會上討論相當多，大家認為爭議就是20%容積獎勵，所以北市府要儘快將20%容獎爭議解決，讓工程往前走，也不會影響公共安全，適法性的部分，後續還是會就都市計畫法、刑法等問題討論，所以接下來還會儘速召開第二次會議討論。

李四川強調，若鼎越沒有主動送變更設計，市府就會強制撤銷20%容獎，強制的部分，政府都是依法，因現階段起訴認為前面有一些執行上、程序上、法令適用等的不當，才會有強制部分。

北市府今天上午召開京華城後續處理的第一次會議，由李四川擔任召集人，府內包括都發局、建管處、法務局、政風處等跨局處代表出席，府外則邀專業技師公會、財務、法律、會計等專家學者提出意見。

李四川說，今天的跨局處專家學者會議，專家委員提出很多意見，今天專家學者也有人提出，關於地檢署還有一些就沒收財產部分，對外沒有公開的資料，後續北市府還要與地檢署請教，如果能將資料齊全，能提供比較詳細的法令見解，給都發局與都委會做最後決定，會盡快來召開第二次會議。

至於目前京華城工地市府是處於「不予施工勘驗」，李說，若鼎越自己取消20%容獎，地檢署也取消扣押，市府就不會不予施工勘驗；但若取消20%，地檢署卻還繼續扣押，北市府後續就會請教內政部，是否就扣押部分，有沒有必要勒令不予施工勘驗，都會依照法定程序辦理。

媒體也問李四川，若最後是採強制撤銷20%容獎，未來若法院判無不法，是否衍生國賠？李說，剛剛也有人提出這樣的討論，有專家學者認為，涉及國賠損失的影響應該不大，但北市府還是會審慎評估，提供都發局、都委會作最好的決策。不過李也強調，若強制撤銷現在還有幾點要釐清，任何強制都不希望影響刑事案子，強制的狀況也許會影響刑事案例，這也是專家提醒的。