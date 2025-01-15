板殯說明會遭嗆「讓她上不了台」 板橋女議員受驚申請警方保護

新北市今晚舉辦板橋殯儀館優化說明會，藍營議員周勝考支持遷移，同黨議員劉美芳則強調無法遷移就原址重建，兩人隔空交火多日，今劉美芳聽聞晚間說明會有民眾要讓她上不了台，深感遭遇不測，因此向警方申請保護。

劉美芳表示，板橋殯儀館拆遷改建議題部分民眾對此計畫表達強烈反對，並向劉美芳議員服務處致電發洩不滿。服務處並聽聞有民眾計畫晚間說明會要讓劉美芳無法上台發言，擔心可能引發不理性行為，劉美芳深感恐嚇，因此向新北市警局海山分局提出保護申請。

劉美芳表示，面對板橋殯儀館場地狹小、冰櫃不足、設備老化等問題，以及鄰近居民對噪音、交通阻塞的困擾，改善的迫切性不能再等。如果市府可以給附近民眾一個明確的答案、明確的時間說要遷移，她絕對百分之百支持，絕對不會比任何人少出力，但是絕對不能繼續把問題放著擺爛。

在兩場規劃優化說明會安排方面，如果有民眾認為說明會時間過於倉促，希望能夠有更多交流與討論的空間，也完全支持增加場次，以確保民眾能夠充分表達意見。

針對議員周勝考在臉書就殯葬管理條例所提質疑，劉美芳表示，相關的規劃設計都是行政單位提出，身為議員提出建議，而非決策，希望行政單位能充分和民眾解釋，化解民眾疑慮，期盼以理性態度討論此事，無論市府最終決定遷移或重建都會尊重該決策。

海山警分局表示，已於昨日接獲劉美芳議員服務處提出申請安全警衛人員，將依規定審核與遴派警衛人員。另已責請轄區派出所針對議員服務處周邊加強巡邏勤務作為，以防制突發或滋擾狀況。如有發生恐嚇或危安情事，分局將依法偵辦。