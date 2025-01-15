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內湖花市108小時不打烊 挑含苞、葉片鮮嫩狀態較能久放

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北花市採買人氣。記者邱書昱／攝影
台北花市採買人氣。記者邱書昱／攝影

農曆春節將至，台北內湖花市將於24日到28日連續108小時不打烊，今天記者會中，台北花卉公司預計，花卉漲幅會有1到2成，又以百合較明顯，但售價浮動預計24日較為底定；建議民眾挑選切花時可以找含苞、葉綠狀態，較能長期保存。

台北市副市長林奕華表示，春節迎接民眾採購高峰期，分為兩階段延長營業時間，第一階段是15日開始的B館盆花區，延長營業時間到下午3點。第二階段則是在24日到28日除夕夜的中午12點，連續108小時不打烊。

林奕華介紹，這段期間也與南投縣政府合作，提供百香果、茶葉、蜂蜜等農特產品，來台北花市一次買齊。

台北花卉產銷公司董事長饒煥美說，去年颱風不斷花卉受到些許影響，但是花農積極搶救和復耕，不過，切花部分供貨量估計100萬把，比2024年的110萬把減少1成，主要原因是受到低溫，花卉生長緩慢而供貨略減。

饒煥美說，目前花卉漲幅預估僅有1到2成，又以百合的需求最為明顯，一把來到350元到500元左右，切花的部分還有玫瑰、桔梗、菊花等，盆花則是蝴蝶蘭等。

花市補充，由於花卉價格每天起伏，因此過年期間的售價預計會在24日明朗。同時，預估春節期間天冷，因此花卉的生長期都會比較長，建議消費者買花時，百合可以挑選含苞、葉片鮮嫩狀態，能夠保存約10天，菊花同為含苞狀態，可以放2周。

另外，銀柳則是建議乾插，單純放在甕中，可以保存到一年之久，盆花部分則有鳳梨花、長壽花及蝴蝶蘭，最久都可以放到1到3個月。

台北花市表示，預計24日過後，花卉價格才會大致底定。記者邱書昱／攝影
台北花市表示，預計24日過後，花卉價格才會大致底定。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（中）、台北花卉產銷公司董事長饒煥美（右2）出席記者會。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（中）、台北花卉產銷公司董事長饒煥美（右2）出席記者會。記者邱書昱／攝影
盆花蝴蝶蘭。記者邱書昱／攝影
盆花蝴蝶蘭。記者邱書昱／攝影

售價 春節 蝴蝶

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