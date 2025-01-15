過年前賺紅包錢 新北暖冬就博會釋2400職缺

年關將至，新北市勞工局將在1月17日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2025新北市暖冬就業博覽會」，匯集包含新日興、桓達科技、昇恆昌、一蘭拉麵、莞固和食等55家國內外知名企業，釋出超過2400個優質職缺，包含430個兼職工作機會，涵蓋科技製造、餐飲旅宿、零售量販及物流運輸等產業，適合短期拚紅包或年前轉職民眾共襄盛舉。

勞工局長陳瑞嘉表示，適逢消費旺季，隨著春節腳步聲愈來愈近，不少企業為因應過年爆單業績紛紛超前部署，積極招募寒假短期臨時人員，帶動用人需求提升。

陳瑞嘉說，為迎接這波闔家出遊及圍爐聚餐的節慶商機，旅宿餐飲業是本次徵才最大戶，占比4成4；其次為一般服務業，占比2成2，並釋出了儲備幹部、遊戲客服、業務助理、品牌行銷專員等職缺，多元就業選擇一次滿足。另外寒舍餐旅、台灣壽司郎、富邦媒體科技及永慶房產等企業也祭出破百職缺搶人才。

待遇部分，本次活動提供430個兼職職缺，適合想要打工財充實紅包民眾，排隊名店一蘭拉麵兼職內外場服務人員及食品生產專員時薪220元起；因應過年出貨量大，物流業者台灣順豐速運誠徵兼職機車收派員時薪208元起，其他餐飲業如開丼、KATSU鑫豬排蓋飯兼職人員時薪皆200元起。

有意轉職民眾，本次活動提供職缺平均薪資近40K，其中新竹物流徵求營業司機月薪55K，免稅店一哥昇恆昌提供月薪52K招募領班廚師，一蘭拉麵開出月薪51K延攬副店長候補，桓達科技、台灣愛惠浦及晉財水電工程提供各類工程師、技工職缺月薪50K起，有需求的民眾不要錯過。

勞工局表示，活動現場配有手語翻譯服務提供聽語障者尋職協助，並邀請專業職涯老師提供「履歷健診」，透過專人一對一指點迷津，讓求職者競爭力UPUP，同時設置「婦女曁壯世代就業獎勵及就業服務專區」提供各類就業專案及諮詢服務。