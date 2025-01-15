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鼎越自砍京華城20%容獎 議員：市府解套、不會成爛尾樓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
京華城原址現為施工中的京華廣場。圖／聯合報系資料照片
京華城原址現為施工中的京華廣場。圖／聯合報系資料照片

針對鼎越表示願意盡速變更設計，拿掉有爭議的京華城20%容積獎勵，藍綠議員樂見，認為京華城不會成為爛尾樓，是一個雙贏的結果。民眾黨議員則認為，依法行政是最大原則，並以保護市民權益為基本。

議會京華城案專案小組成員、民進黨議員許淑華表示，鼎越願意放棄20%容積獎勵，讓京華城可以繼續蓋起來，不會成為爛尾樓，解除了蔣萬安市長舉棋不定和不願意面對的態度，另外，針對對這個台北市議會所做的決議，也是認為不法取得的圖利，應該是很明確。

另外，尤其是都發局都委會執秘邵琇珮和前副市長彭振聲的自白書，可以了解，20%都是被迫去想出這樣的方案，讓京華城取得不法的容積。

許淑華說，這樣子的結果，也創造三贏的局面，讓市政府也解套，然後議會的監督跟市民的期待也符合，這個不法取得的不公不義的容積，應該還於民，也是市民期待的，她樂見有這樣子的結果，也讓鼎越開發可以趕快完成精華廣場，好好做生意，這是三贏的局面。

國民黨議員詹為元指出，這絕對是一個雙贏的結果，感謝鼎越建設的不堅持，更要謝謝台北市政府為台北市市民的打拚。擔心地方建設的黑暗、甚至成為爛尾樓，因此主動出手，在法院還沒有判決之前就積極地跟鼎越公司去做容積獎勵的協調，取得這樣子雙贏的一個結果。這代表台北市政府沒有政治的計算，而是實事求是的希望好好務實地解決問題。

民眾黨議員陳宥丞指出，依法行政是最大原則，民眾黨認為，就事論事、公事公辦是他們對市府要求，如何從協商、訴訟策略中來以保護市民最大權益，才是基礎。

北市 民眾黨 議員

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