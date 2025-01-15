Super Junior攻大巨蛋爆有黑箱？ 林奕華：進一步了解
台北大巨蛋演唱會檔期申請，被爆黑箱作業，根據「鏡週刊」指出，傳Super Junior原本與台灣演唱會主辦單位「iMe」簽下同意書，要在大巨蛋開唱，但「遠雄創藝」突然說要一起合作，iMe拒絕，結果檔期時間便遙遙無期。台北市副市長林奕華今天受訪表示，會進一步來了解。
根據報導，Super Junior與去年台灣演唱會主辦單位「iMe」簽下同意書，不料，遠雄旗下的「遠雄創藝」突然插手要一起合作，「iMe」不答應。更傳，韓星太妍能攻蛋，就是因為和「遠雄創藝」合作，因此盛傳有黑箱作業。
林奕華表示，大巨蛋當初興建必須以體育比賽為主，所以北市府對於大巨蛋的BOT案最主要是要求是以運動活動要超過一半以上，至於非體育賽事部分，BOT案也希望遠雄能夠制定明確機制，讓所有申請者都能遵循。
至於這次爆出的爭議。林奕華說，這個部分會進一步來了解。
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