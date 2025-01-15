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急難關懷春節不中斷 新北發2千份平安袋、供應平安餐

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北「春節平安袋」發放期間為1月25日至2月2日，提供有急難需求的民眾領取，內容備有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券。圖／新北市社會局提供
新北「春節平安袋」發放期間為1月25日至2月2日，提供有急難需求的民眾領取，內容備有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券。圖／新北市社會局提供

新北新春服務不打烊，在春節9天連假期間，為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾，新北市政府推出「春節平安服務」，備妥「平安袋」、「平安箱」、宮廟「平安餐」、愛心店家與四大超商提供「待用餐」與「幸福保衛站」服務，讓弱勢民眾溫飽無虞，平安過好年。

社會局長李美珍表示，新北「春節平安袋」24小時不打烊，發放期間為1月25日至2月2日，提供有急難需求的民眾可就近至各派出所領取，而警察值勤時若發現有需要的民眾，也會主動致送平安袋。內容備有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券，民眾可憑待用餐券至新北市600多家愛心店家取餐，詳細店家資訊可至eFOOOD待用餐地圖查詢。

社會局補充，新北春節平安袋計畫已邁入第10年，迄今發放多達1萬9,139份平安袋，今年平安袋已備妥2000份，媒合物資市值達242萬8000元，除結合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊股份有限公司及嘉里大榮物流股份有限公司，共同捐助物資與配送服務外，嘉里大榮物流公司更大力贊助包裝及配送一條龍服務，透過民間力量熱情響應，讓新北市民感受社會滿滿的溫情。社會局也呼籲，請勿冒領平安袋，將愛心物資留給真正需要的人。

此外，新北市76間善心宮廟寺院於農曆除夕至初五提供「平安餐」服務，包括粥、麵、湯圓等熱食，屆時將於市府網站及各區有線電視跑馬燈公佈服務資訊，而「平安箱」則由在地里長就近協助發放。「幸福保衛站」餐食供應計畫仍是全年無休，針對18歲以下兒少，遇緊急變故時可至全新北市2571間四大超商門市登記取餐。

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