新北將有步行者天堂 年底前增兩處行人友善區
日本銀座假日時段的步行者天國，禁止車輛進入，還成為市集據點，吸引國外旅客造訪。新北市交通局研擬在年底前設置「行人友善區」，首波討論地點包含「板橋忠孝國中」、「三重行政園區」、「蘆洲空中大學」或「淡水學府路」周邊地區，建立串連性人行步道、車輛降速，更可設定時段性管制車輛等作為，盼打造新北步行者天堂。
新北市交通局表示，新北過去透過標誌標線改善打造捷運、公園周邊的樂齡友善環境，但行人友善區、優先區是透過更強制的管制行為，須舉辦地方說明會，聽取周邊店家與住戶意見，預計在今年底前完成2處。
台灣曾被國際媒體稱作行人地獄，中央去年通過「行人交通安全設施條例」，授權地方政府增設行人友善區、優先區，其中行人友善區除提供行人動線連續無障礙步行環境，也能管制車輛使用行為如速限等，甚至可以時段性限制車輛進入。
新北交通局專門委員林昭賢表示，將擇定醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊道路範圍畫定實施「行人友善區」，目前討論地點包含「板橋忠孝國中」、「三重行政園區」、「蘆洲空中大學」或「淡水學府路」周邊地區。
林昭賢說，目前這四處現有人行步道已達60-70%，只要補足斷點或是強化就能達到友善區條件，由於行人友善區行車限速不得超過30公里，管制方式嚴格，還有罰則，需要召開地方說明會，目標希望在年底前完成2處公告。
至於「行人優先區」，主要是針對無法設置人行道的巷弄，除了速限要降至20，甚至要改做徒步區，或類似通學巷方式執行，目前尚未確定地點，若要執行，也會先針對友善區內無法施作相關設施的巷弄再去討論。
交通局表示，市府全力改善新北行人環境，目前捷運生活圈友善步行計畫今年預計再檢討30站捷運周邊200公尺範圍，而樂齡環境周邊改善計畫，也預計再新增40處公園、醫院及高齡機構周邊，至於通學環境改善，目前也累計完成檢討改善120所國、高中周邊。
交大運輸與物流管理系教授黃台生說，行人安全幾乎成為主流，但事實上大家目前對「犧牲自己權益，成全行人安全」的觀念還不夠根深柢固，如果市府要執行去做，勢必要做好相關配套措施，既能滿足行人，也能符合商家、住戶道路需求，溝通上考驗政府單位能力。
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