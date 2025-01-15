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土城運動中心重新開幕 1/20至26試營運「全館免費」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
歷經5個月閉館整修，新北市土城國民運動中心搶在春節前夕重新開幕。圖／新北體育局提供
歷經5個月閉館整修，新北市土城國民運動中心搶在春節前夕重新開幕。圖／新北體育局提供

歷經5個月閉館整修，新北市土城國民運動中心搶在春節前夕重新開幕。1月20日至26日全館免費試營運，包括新北唯一室內冰宮、全新的匹克球場，以及新設智能電動射箭場，還有多樣運動體驗課程，歡迎民眾來運動。土城運動中心也將在1月30日大年初二正式營運，春節不打烊。

體育局說，土城運動中心經市府ROT重新招商，由遠東鐵櫃鋼鐵廠接手營運，並封館整修。更新體適能運動器材、飛輪教室及籃球場等場地設施及全館電力、空調管線檢修；而土城運動中心室內冰宮，這次整修融入夢幻粉色調與全新安全保溫設計。此外，全新打造匹克球場也是另一大特色，結合羽毛球、乒乓球與網球的特點，兼具趣味性與挑戰性，另智能電動射箭場採用全新電動遙控箭靶設備，提升射箭場安全。

土城運動中心1月20日至26日全館免費試營運，期間每日上午8時至晚上8時全館開放，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場、壁球室及射箭場。冰宮開放時間為上午10時至晚上8時，也有多樣免費運動體驗課程，直排輪、攀岩、游泳、有氧、瑜珈等，場地使用登記將於1/15中午12時開放APP預約（預約平台：https://www.tcsports.com.tw/?page_id=56）或當天現場預約；免費體驗課程於每日營業時間開放現場登記。

歷經5個月閉館整修，新北市土城國民運動中心搶在春節前夕重新開幕。圖／新北體育局提供
歷經5個月閉館整修，新北市土城國民運動中心搶在春節前夕重新開幕。圖／新北體育局提供
土城國民運動中心智能電動射箭場，採用全新電動遙控箭靶設備，提升射箭場安全。圖／新北體育局提供
土城國民運動中心智能電動射箭場，採用全新電動遙控箭靶設備，提升射箭場安全。圖／新北體育局提供

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