土城運動中心重新開幕 1/20至26試營運「全館免費」

歷經5個月閉館整修，新北市土城國民運動中心搶在春節前夕重新開幕。1月20日至26日全館免費試營運，包括新北唯一室內冰宮、全新的匹克球場，以及新設智能電動射箭場，還有多樣運動體驗課程，歡迎民眾來運動。土城運動中心也將在1月30日大年初二正式營運，春節不打烊。

體育局說，土城運動中心經市府ROT重新招商，由遠東鐵櫃鋼鐵廠接手營運，並封館整修。更新體適能運動器材、飛輪教室及籃球場等場地設施及全館電力、空調管線檢修；而土城運動中心室內冰宮，這次整修融入夢幻粉色調與全新安全保溫設計。此外，全新打造匹克球場也是另一大特色，結合羽毛球、乒乓球與網球的特點，兼具趣味性與挑戰性，另智能電動射箭場採用全新電動遙控箭靶設備，提升射箭場安全。