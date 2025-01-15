土城中華陸橋拆除封路 17至18日夜間須改走中央路二段

新北持續「減法工程」，盼藉由拆除閒置陸橋打開天際線，也讓路上人車通行更順暢安全。新北養工處將於近期拆除土城區中華陸橋，期間17至18日夜間大梁卸除作業將雙向封閉中華路二段（城林路至員福街），用路人行經須改道。

養工處指出，為辦理土城區中華陸橋拆除工程，將於1月17至18日夜間11時至翌日上午6時大梁卸除作業，屆時中華路二段（城林路至員福街）雙向道路封閉，提醒用路人改由城林路、中央路二段及員福街通行。

養工處表示，土城區中華陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，同時蒐集民眾意見並試辦封閉才做拆除。中華陸橋是新北市升格以來拆除的第58座人行陸橋，拆完後全市將剩下96座人行陸橋。

養工處說明，土城區中華陸橋拆除工程將分五個階段進行，工程於1月6日開工，預計1月24日完工。施工期間僅1月17至18日夜間11時至翌日6時，大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉中華路二段（城林路至員福街雙向道路封閉），封閉期間影響大眾運輸985萬大樹林先導公車路線，已提前通知民眾屆時將不停靠「員福街」、「水源街口」及「中華中學」，請改至「員林里」搭乘，施工如遇雨則順延。