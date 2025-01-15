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板殯優化說明會今晚登場 業者不滿「遷去周勝考家嗎？」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋殯儀館原址改建示意圖。圖／新北市民政局提供
板橋殯儀館原址改建示意圖。圖／新北市民政局提供

新北市板橋殯儀館排定今晚召開優化說明會，藍營板橋議員周勝考首先發難要求遷出板橋，同黨板橋議員劉美芳支持無法遷移就原址重建，雙方從上周六持續隔空交火，板橋殯葬者不滿說，設備及公司都在板橋，「是要遷去哪裡？遷去周勝考家嗎？」表示若板殯要遷走業者一定會出來抗議。

板橋殯葬業蔡姓負責人表示，板殯遷移重點是要遷去哪裡？三峽已經有火葬場、若遷五股，立委林淑芬一定會跳出來抗議，遷到三芝太遠也不可能，表示板橋的殯葬業者公司及設備都在板橋，很多事情要了解是否有可行性，不是喊遷就要遷，是要遷去周勝考他家嗎？表示板殯若要遷走業者一定會跳出來抗議。

中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會理事長吳孟宗表示，北台灣各縣市如基隆、台北、新北、桃園等，都面臨殯葬設施不足的問題。由於土地取得不易，加上民眾對殯儀館的接受度不高，遷移並不容易。以台北為例，一殯拆除後，二殯原地重建。桃園和中壢的殯儀館也都擴建。這些縣市的做法都是基於空間有限和需求量增加的考量，不得已才選擇原地改建。

板橋殯儀館也面臨同樣的困境，由於腹地不足，且無法遷移到其他行政區。而板橋殯儀館鄰近新莊，位置尚稱便民，若遷到較偏遠的金山、貢寮等地，反而會造成市區民眾交通不便。此外，許多周邊居民是因為板殯當年周邊房價便宜因此置產，現在周邊的房價目前約50萬一坪，並未受到明顯影響。

吳孟宗說，殯葬設施不足的問題在於場地不夠用，導致民眾治喪時難以訂到禮廳造成困擾。呼籲公部門應正視此問題尋求解決方案，無論是遷移或改建，都應以滿足民眾需求為優先考量。建議參考其他縣市經驗，將老舊的殯儀館改建為現代化的大樓，提升使用空間和市容觀感，減少對周邊環境影響。

吳呼籲，應改變傳統葬儀文化中擾民的習俗，例如噪音、陣頭等。政府也應積極推廣環保葬例如樹葬，以打破傳統觀念，讓喪禮更加莊嚴肅穆，更容易被市民接受。

桃園 殯儀館

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