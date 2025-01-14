野柳神明淨港勇士跳港15日報名 女王駕到99元套票開賣

新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」傳承百年，2月12日元宵節登場，今年萬里區公所與野柳地質公園合作，推出女王駕到祈福99套票活動，限量666組套票；勇士跳港祈福15日中午12點在官網開放報名，限200名，額滿為止。

Special Show百人淨港，將延續百年的神明淨港的路線，也讓民眾成能為淨港勇士，感受不畏寒冬的傳統祈福儀式，象徵民眾可以祈求整年的平安順遂。另外為了迎接「蛇」年，邀請大家發想「蛇年風」主題造型，現場選出造型裝扮前10名可獲得千元海產禮盒。

今年首度推出的女王駕到祈福99限量套票，原價120元野柳地質公園門票只要99元還加送保安宮限定開運錢母，限量套票1月15日於全台7-11超商i-bon平台開賣至2月12日或售完為止。

萬里區公所區長黃雱勉表示，野柳神明淨港文化祭以漁船巡洋淨港為序幕，並將漁獲滿艙捕撈的「平安魚」漁獲分享給信眾。整個儀式的最高潮，是「神明淨港」上百名壯丁在寒冬中齋戒淨身後，扛著神轎跳入野柳港，隨後還有象徵祈福的「神明過火」儀式緊接登場。

這項結合「水裡去、火裡來」的傳統祭典，是萬里地區延續百年的特色文化與祈福習俗，今年加入女王駕到祈福99套票，邀請大家過年來萬里走春祈求開運平安。

「野柳神明淨港文化祭活動」官網：http://www.ydcf.org.tw