12強悠遊卡所得 捐原鄉棒球

悠遊卡公司慶祝中華隊奪下2024世界12強棒球賽冠軍，去年發行紀念悠遊卡，統計共賣出26萬多張、750多萬元紀錄，所得全數捐贈推動原鄉和基層棒球，昨記者會上，球員潘傑楷、林立等人到場，盼原住民小選手們也能勇敢追夢。

民眾購買的第三屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念卡，預計今年3月底全部出貨，750多萬元經費捐給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬元，150多萬元給台灣原住民棒球運動發展協會。

悠遊卡董事長林志盈表示，奪冠的中華隊28位選手中，有14位是原住民選手，在城鄉差距之下，盼透過這張紀念卡支持原鄉小朋友們。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌說，感謝悠遊卡公司回饋給原鄉，這4年來，聯盟回饋列車持續深耕原鄉，近期到過澎湖、金門等地，「悠遊卡公司讓這部列車多了好幾節車廂」。

來自台東的潘傑楷說，希望小朋友們有目標、有夢想，都能為台灣努力，「我小時候用的球具都是學長留下來，所以有了這些資源，小球員們也能有更好表現」。

來自花蓮的林立笑說，最近到台東縣桃源國小，有位小朋友緊盯他的手套，彷彿隔空喊話也想要一個手套，現在自己有能力回饋社會，也看到各界投入資源，作基層棒球後盾感到開心。

記者也問在奪冠後的身分轉變？潘傑楷說，經過12強後，自己不只是球員，更肩負著教育的角色，因此會更嚴謹，也要注意自己的形象。林立則說，更努力才可以成為更出色的選手，「希望他們把我們當成偶像，繼續追夢」。