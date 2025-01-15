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新北人行道普查 今年擬完成660公里

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

擺脫行人地獄，新北養工處啟動「人行環境通盤檢討計畫」，透過智慧道路全景檢測車，搭載全景相機等設備展開全市人行道影像蒐集，鍵入資料庫後，可逐步改善淨寬不足等缺陷，預計今年可完成全市約660公里人行道資料庫資料。

新北市養工處長鄭立輝昨在道安會報指出，市府2023年10月起通盤檢討人行道，從永和區開始調查，藉由智慧道路全景檢測車搭全景相機等設備搜集影像，並運用空間資訊分析，成果彙整於「人行道養護圖資維護系統」。以永和為例，影像調查發現，永和民生路樹穴影響人行空間，市府淨空騎樓等方式確保人行暢通。

鄭立輝說，去年底總計已完成永和區、中和區、板橋區、新莊區及三重區約380公里的人行道調查；透過影像分析精度較高，水平及高程絕對精度20公分以內、相對精度4公分以內，符合國土管理署誤差應小於+30cm需求，避免人工測量缺漏，且影像存檔可隨時調閱。

道安顧問吳繼虹指出，新北市有部分行政區的人行道長度相對較長，有些行政區不足，在普查時更要與民眾生活範圍疊合，如公園、醫療院所等，才能真正看到問題。

道安顧問陳菀蕙也說，人行道還有高度、坡度等重要因素，人行道可不可跨也可能影響安全性，還有住戶、商家車輛進出等問題。

工務局長馮兆麟指出，人行道調查從人口密集度高的行政區為起點，逐步向外擴散，可建立龐大而詳細的人行環境資料庫，未來會透過數據資料執行改善人行道期程。

市長侯友宜表示，要拜託養工處積極督導，確保作為未來人本環境決策的依據。

人行道 永和

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