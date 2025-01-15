土城轉運站「借地建設」 地方憂

捷運板南線永寧站鄰近國三土城交流道，交通壓力大，新北無償借用北市土地建土城轉運站，地方憂心，北市可隨時收回土地，上千萬的轉運站建設費到時恐將打水漂。

新北交通局承諾會以雙北合作平台溝通，北市捷運局則指出，若無違反契約，不會收回土地。

永寧站鄰近國三土城交流道，是桃園往返雙北客運的中繼點，66線公車經過此處造成交通壓力，其中10線是來自桃園的客運，公車抵達土城下客後，為等待發車時間，桃園客運多在周邊承天路等待，造成車流回堵，客運司機或必須繞行忠承路、千歲路。

北市捷運局當年在此處徵大面積土地作為聯開大樓，後因美河市案大法官釋憲案後停滯，該處成為一片停車場，新北交通局因此協調北市捷運局無償借用750坪土地，花2526萬元設轉運站、共5個站台給桃園客運業者使用，桃園客運即可在轉運站內等待發車時間，避免影響周邊交通。

不過地方憂心，雙北簽訂契約土地借用時間為9年，後若北市要收回土地，新北由於是無償借用必須隨時歸還，2526萬元轉運站建設費用恐怕打水漂。

議員廖宜琨表示，捷運許多路線是北市興建，當環狀線出現問題時，新北市府只能依賴北市府解決，形成新北被北市牽著走的怪象。 土城轉運站新北可以有償借用方式，契約並簽訂賠償條款，才能讓轉運站可保證使用9年。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺表示，此處聯開基地北市府徵收約20年都沒有開發計畫，雙北合作平台上，北市也表示近年在此沒有開發計畫，不至於北市府突然要收回該處，若北市過幾年後突然要收回，交通局將盡力協調解決方案。

台北捷運局資財室表示，與新北交通局簽無償使用契約為民國113年8月28日至122年8月27日止，如無違反契約第十四條約定，北市府不會收回土地。