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委辦幼兒園有狼師 北市提前解約

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

德育護理健康學院於北市經營的2家教保機構傳出狼師，其中一所非營利幼兒園由北市教育局委託辦理，教育局今年7月底提前與德育終止契約，家長盼無涉案老師能續任。教局允諾，會請新法人優先聘現職教師，並從優採計年資。

幼兒園高姓家長表示，希望未涉案園內老師可繼續留在園所服務，她的兩個孩子都在該園所就讀，大兒子已畢業，園內老師專業技能與照顧讓她很放心，能夠有這樣親師默契得來不易，希望不管是教育局或是新承接法人都能聽到家長的聲音。

教育局說，合約原則上為4學年一約，德育合約原本至116學年止（117年7月31日），為保障園內145名幼生及教職員工作權，定於113學年止（114年7月31日）終止契約，這段期間將先辦理公告甄選新法人，確保學生權益不受影響。

教育局強調，已落實推動各項防治措施，包含幼兒園性別事件成立跨局處應變小組確保資訊完整即時，落實預防性督導機制，並設立專區即時公告幼兒園不適任人員名單，同時辦研習強化教保人員性平防治知能等，營造更安心的學習環境。

曾參與評選法人不具名學者認為，新法人都會詢問原園所老師，若有意願留下服務，基本上都會繼續留用。德育未來雖仍可參與其他非營利幼兒園評選，但過去發生事件也會納入評估，發生類似案例的法人也不會在參與同一縣市評選。

幼兒園 教育局 法人

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