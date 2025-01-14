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新北板橋殯儀館遷不遷 藍營同黨議員臉書互嗆火藥味超濃

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
周勝考晚間則在臉書發文表示，當板橋鄉親的靠山、再怎麼被罵都能夠承受。圖／周勝考臉書翻攝
周勝考晚間則在臉書發文表示，當板橋鄉親的靠山、再怎麼被罵都能夠承受。圖／周勝考臉書翻攝

板橋殯儀館遷不遷，成為新北近日熱門焦點，今議會持續攻防，藍營議員劉美芳認為無法遷址應該就地重建，今於臉書批評「政治人物需要選票但不能騙票、今天公祭明天忘記」。支持遷址的同黨議員周勝考晚間於臉書發文則嗆，「沒有今天公祭明天忘記，沒辦法跟妳一樣在演戲」雙方火藥味越來越濃。

新北殯儀館遷不遷址的問題，明晚將在板橋召開說明會，新北議員劉美芳今先在臉書表示，支持板橋殯儀館遷移、人生有幾個二十年、政治人物需要選票但不能騙票。她說，這些天的紛紛擾擾終於也逼得市府不得不有所表態，市長侯友宜說：「不能再拖，是到了該解決的時候」，自己被罵了幾天也算值了。

劉表示還是要再次強調自己的立場支持板橋殯儀館遷走，前提是決策者必須要給附近里民一個確切的時間，不管是20年還是30年，但不能放著問題不管繼續擺爛。有些長輩盼著板殯能遷走，結果殯儀館還沒遷走自己卻先走。人生沒有幾個二十年，衷心期盼侯友宜在沒有連任壓力的情況下，盡快做下決定，莫要像之前數任縣市長想著安全下莊把難題留下，要苦民所苦一肩扛，才不負漢子的美名。

劉批評，政治人物需要選票但不能騙票，不能到了快要選舉了才出來喊板橋不要殯儀館，然後選完跟沒事一樣去那參加公祭，就像電影艋舺口白一樣，今天公祭明天忘記。身為民意代表就要為民喉舌，要求遷走但要有明確時間點，不然就應該剔除遷走假議題，才是務實的面對問題解決問題。

周勝考晚間則在臉書發文表示，當板橋鄉親的靠山、再怎麼被罵都能夠承受，一路走來秉持要遷移這是對選民的承諾。周勝考提及，明天晚上7點的說明會在新埔國中見，板橋要團結，殯葬設施的法條第九條規定擴建殯儀館要離 學校、醫院、幼兒園至少300公尺，不知道這位議員是否懂法規。

周說，自己的原則就是不能原地擴建，周邊的里長、里民的痛苦市政府感受過嗎？沒有今天公祭明天忘記的問題，自己沒辦法跟妳一樣在演戲，只懂得如何保護板橋市民，相關法規請這位議員看清楚再來討論。

新北市板橋殯儀館啟用至今42年，僅10個禮廳，地方殯葬業擔憂量能不足。本報資料照片
新北市板橋殯儀館啟用至今42年，僅10個禮廳，地方殯葬業擔憂量能不足。本報資料照片
劉表示還是要再次強調自己的立場支持板橋殯儀館遷走，前提是決策者必須要給附近里民一個確切的時間。圖／劉美芳臉書翻攝
劉表示還是要再次強調自己的立場支持板橋殯儀館遷走，前提是決策者必須要給附近里民一個確切的時間。圖／劉美芳臉書翻攝

新北 殯儀館 議員

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