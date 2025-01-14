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喊話超越張惠妹22億商機 市長蔣萬安赴迪化街年貨大街採購

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北年貨大街今年滿30周年，11日正式開跑，市長蔣萬安今天也到迪化街走逛採購，店家與民眾看到市長來了，都相當熱情迎接搶握手。記者洪子凱／攝影
台北年貨大街今年滿30周年，11日正式開跑，市長蔣萬安今天也到迪化街走逛採購，店家與民眾看到市長來了，都相當熱情迎接搶握手。記者洪子凱／攝影

台北年貨大街今年滿30周年，11日正式開跑，市長蔣萬安今天也到迪化街走逛，替年貨大街宣傳，更喊出不僅要超越去年17億營收目標，更要超越張惠妹於大巨蛋帶來22億的商機，更親自到每個攤商置辦年貨，買了海苔、蛋捲等多項商品，幕僚一度先提回車上，蔣更表示，之後將帶兒子蔣得立一起來置辦年貨，感受年節氣氛。

蔣萬安表示，迪化街是全台灣最早開辦的年貨大街，是全台灣最有「年」味的地方，今年更率全國之先成為第一個無菸年貨大街，擴大舉辦接駁專車，希望能突破去年營業額17億、163萬人次後再創新高。蔣致詞時也喊出，目標超過天后張惠妹去年跨年期間於大巨蛋帶動周邊22億營業額紀錄。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，今年首辦無菸大街、把過往較為嘈雜的大聲公禁止讓環境變得更舒適，而過去每年都有上百噸的垃圾，今年也落實紙箱回收，預估可以減少10噸垃圾，每天都有做紀錄，盼能讓民眾逛得舒適，也感謝商家的配合。

今天活動現場更邀請藝人潘若迪到場帶動跳，而蔣萬安在活動結束後也與眾人逛起年貨大街，現場民眾看到市長來了都熱烈歡迎搶握手，蔣來者不拒，除了參拜霞海城隍廟、大啖美食外，也不忘採買年貨，實際觀察買了肉乾、果乾、蛋捲、海苔等等，一度買太多讓幕僚先行拿上車，短短的年貨大街走了近一小時。

台北年貨大街今年滿30周年，11日正式開跑，市長蔣萬安今天也到迪化街走逛採購，店家與民眾看到市長來了，都相當熱情迎接搶握手。記者洪子凱／攝影
台北年貨大街今年滿30周年，11日正式開跑，市長蔣萬安今天也到迪化街走逛採購，店家與民眾看到市長來了，都相當熱情迎接搶握手。記者洪子凱／攝影
蔣萬安今天到迪化街走逛採購，並送上發財金給民眾。記者洪子凱／攝影
蔣萬安今天到迪化街走逛採購，並送上發財金給民眾。記者洪子凱／攝影
活動現場更邀請藝人潘若迪到場帶動跳，氣氛相當熱鬧。記者洪子凱／攝影
活動現場更邀請藝人潘若迪到場帶動跳，氣氛相當熱鬧。記者洪子凱／攝影

年貨大街 蔣萬安 霞海城隍廟

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