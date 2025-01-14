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捷運票卡閘門更新...行動支付輕鬆進站 北捷：10月建置完成
北捷近期部分票口閘門更新，北捷表示，未來除了能使用信用卡感應外，也能將已綁定的行動支付等刷卡進站，預計今年10月完成建置，待市府公告時間配合啟用。
近期部分北捷票口閘門更新，多出了方形的感應器。北捷說明，未來民眾可直接感應信用卡實體卡片，或使用已綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際3大行動支付感應進站。
另外，電子支付部分，則新增手機QR乘車碼搭車，邀商對象包含LINE Pay、街口支付、iPass MONEY、全支付、悠遊付、icash Pay、台灣Pay、台新Pay等。
北捷說明，由於現行的閘門票口已使用15年，這次除了提升設備使用之外，也免除未來設備零件停產導致無法維修狀況。
北捷董事長黃清信表示，從2023年到2025年投入4.53億元預算辦理閘門電子主單位重置，截至2024年11月更新639台閘門，未來預計完成1396台更新，計畫10月完成建置，待市府公告時間配合啟用。
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