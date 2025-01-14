捷運票卡閘門更新...行動支付輕鬆進站 北捷：10月建置完成

親手將紅包發送到弱勢民眾的手中，深耕在地多年的淡水第一信用合作社，今天上午在老街上的總社以及其他分社，包括八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,373戶，每戶可領得1,500元的救濟金，希望在歲末寒冬之際，給弱勢的家庭一個實質的幫助。

2025-01-14 18:51