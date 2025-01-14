新北汐止區公所邀名師揮毫 專屬手寫紅包袋迎新春

農曆春節就要到了，為了增添新年喜氣，在汐止社區大學校長鄭維棕的熱心牽線下，今(14)日汐止區公所特別邀請書法大師蕭陽義老師到公所現場揮毫，書寫紅包袋，讓大家帶著滿滿的祝福迎接新的一年。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心汐止社大的蕭陽義老師來到汐止區公所，為所有民眾寫客製化的紅包袋，感謝蕭老師自備紅包袋並且願意分享給市民鄉親。

在紅包袋上，寫上自己想要祝福的話，有求工作的，而最多的是要給爸爸媽媽的紅包，所以，民眾都希望把吉祥話寫下來，現場老師客製化提筆揮毫，從台北搬來汐止的蕭陽義老師，希望能夠用筆墨和汐止鄉親結緣。

書法老師蕭陽義指出，從台北信義區搬到汐止來，本來對汐止很陌生，這幾年下來很喜歡汐止區，在社大校長的建議下和汐止鄉親結緣，過去每一年春節都會寫春聯，比較偏向中央單位，還有像是國父紀念館，那今年開始決定要撥出相當的時間，和汐止鄉親大家來結緣。