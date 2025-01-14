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新北板殯優化說明會明登場 議員劉美芳：讓人民聲音充分被聽到

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員劉美芳認為，舉辦說明會可讓民眾充分反映心聲。記者葉德正／攝影
新北市議員劉美芳認為，舉辦說明會可讓民眾充分反映心聲。記者葉德正／攝影

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）遷不遷，吵了數十年，新北市府將在15、18日舉行2場板殯優化說明會，國民黨議員周勝考反對舉辦說明會，但同黨議員劉美芳今天在議會強調，大家都想要遷移，但事實上就是遷不走，他反而認為可以舉辦更多場說明會，讓民眾充分表達心聲，才能解決問題，並指某些人不要為了選票騙民眾。

劉美芳說，她贊成開說明會讓所有人表達不同意見，讓民政局、市府聽一聽地方聲音，板殯20幾年來沒有辦法遷移，這次優化是不用環評，他們也沒有擴建，建議相關反對人員去看一下法令。

劉美芳說，她認為要讓人民聲音充分被聽到，可以開五場、六塲，板殯立體化、往上蓋，公園、綠地變大、變多，對附近居民更好，動線、空間改變，噪音減少、隔音加強，這不是營造更好生活環境嗎？

「我也想要搬遷」劉美芳說，誰不想要板殯搬走，但事實上就是搬不走，應該回歸理性， 讓它優化、重建，某些議員不要騙民眾，做人要有道德，不要為了選票爛在那邊20年，舉辦說明會，讓大家知道心裡想講什麼，市府好好回答人家，才能解決問題。

殯儀館 議員

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