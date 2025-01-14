新年防搶防竊防詐騙 新北汐止警分局邀金融商家座談

再一個多禮拜就要過年了，春安工作也即將展開，為了確保春節期間治安平穩，汐止警分局針對轄內「金融機構、金銀珠寶業、當舖業、加油站、賣場及超商」等營業場所，舉辦金融商家安全維護座談會，針對防盜、防搶、預防犯罪加強宣導，還有就是防詐騙等議題進行雙向溝通，以提升金融商家安全維護觀念，讓大家過好年。

汐止警分局長徐俊生表示，分局特別邀請轄區的金融金構、當鋪、超商等業者，舉行座談會，最主要是宣導年節快到了，錢不露白，希望各金融機構，還有金流比較多的營業場所，務必要注意一些異常狀況，也要自主管理，強化安全防護措施，防制歹徒犯案。

徐俊生提到，過年前詐騙案件增加不少，一般案件也可能會增高，所以，在這高峰期要注意家人狀況，根據統計，113年12月份，詐欺案件數量，平均每天會有5.58件，也就是5-6件左右，一天的財損將近412萬元，最高的金額達到3,100多萬元，其中有受害民眾是跟家人同住，不過，卻跟車手約在社區大門口交付錢財，所以，要提醒大家，在這好發的期間，要注意並關心家人的狀況，防堵詐騙案的發生，才能真正的過好年。

徐俊生指出，也要藉這機會感謝轄區的金融機構，在去年一整年度攔阻了57件的詐騙案件，攔阻金額高達4,093萬元。