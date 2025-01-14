新北貢寮澳底地面高爾夫球場增設步道 民眾休憩新選擇

貢寮區地面高爾夫球場位於澳底的仁和宮旁，因里長反映有許多民眾會在這裡散步運動，因此，貢寮區公所也沿著球場周邊新設步道，全長兩百多公尺，加上入口的柏油路面也重新鋪設，讓民眾往後使用更安全方便。

澳底地面高爾夫球場每日皆有附近居民到此散步，因里長多次建議可將球場旁廣場鋪面更新及球場周邊設置步道，供民眾運動散步使用，貢寮區公所於去年九月進行廣場鋪面改善，並於十二月完成球場周邊新設步道。

貢寮區區長柯建輝說，澳底地面高爾夫球場旁廣場更新及新設步道，新設步道全長234公尺，寬1.2公尺。廣場舖設瀝青路面，面積600平方公尺，盼設施更新後，可以提供給當地居民優質的休憩品質，讓大家都可以來運動一起強身健體。