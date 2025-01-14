聽新聞
0:00 / 0:00
新北貢寮澳底地面高爾夫球場增設步道 民眾休憩新選擇
貢寮區地面高爾夫球場位於澳底的仁和宮旁，因里長反映有許多民眾會在這裡散步運動，因此，貢寮區公所也沿著球場周邊新設步道，全長兩百多公尺，加上入口的柏油路面也重新鋪設，讓民眾往後使用更安全方便。
澳底地面高爾夫球場每日皆有附近居民到此散步，因里長多次建議可將球場旁廣場鋪面更新及球場周邊設置步道，供民眾運動散步使用，貢寮區公所於去年九月進行廣場鋪面改善，並於十二月完成球場周邊新設步道。
貢寮區區長柯建輝說，澳底地面高爾夫球場旁廣場更新及新設步道，新設步道全長234公尺，寬1.2公尺。廣場舖設瀝青路面，面積600平方公尺，盼設施更新後，可以提供給當地居民優質的休憩品質，讓大家都可以來運動一起強身健體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言