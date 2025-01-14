新北石碇千島湖周邊道路斑駁龜裂 將重新刨鋪做改善

石碇千島湖是著名的觀光景點，然而周邊道路現況品質斑駁龜裂，地方里長向議員陳情盼改善，除方便居民通行，也讓觀光更能發展。新北市議員陳永福表示，觀光發展要更好，交通要先顧，已召集有關單位會勘；新北農業局表示，現況路面破損及龜裂，後續將研議規畫改善。

永安里長蕭敏玲指出，新北市石碇區千島湖當地農路是居民及遊客前往鱷魚島、千島湖重要道路，幾十年來路不平、斑駁龜裂，有時路比較潮濕，不要說遊客路不熟，連居民一不小心就會翻車，掉到山坡下面，其實相當危險，所以希望盡速、加裝護欄等。

陳永福表示，石碇區千島湖是非常著名的觀光景點，周邊農路現況品質斑駁龜裂，接獲蕭敏玲反應陳情，就會及相關單位到現場勘查處理，最終幾經協調後，相關單位同意重新刨鋪，讓居民回家的路更安心、讓來觀光的遊客更盡興。