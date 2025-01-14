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新北全景相機檢測建置人行道資料庫 改善通行環境

中央社／ 新北14日電

新北市府今天表示，透過全景相機、空間分析等，新北預計年底建置完成約660公里人行道位置與數據資料庫，盼藉跨局處合作，改善人行道淨寬不足等缺陷，締造人本安全通行環境。

新北市政府工務局養工處長鄭立輝，今天在道路交通安全會報，專案報告推動人行環境通盤檢討成果，優先普查穿越性車流道路的人行道，調查人行道長度、寬度及固定阻礙物等。

鄭立輝表示，112年10月起通盤檢討人行道，從永和區開始調查，藉智慧道路全景檢測車，搭載定位定向系統的全景相機，蒐集道路與人行道影像，並運用空間資訊分析方法，彙整在「人行道養護圖資維護系統」。

養工處說，至113年底，已調查完成永和區、中和區、板橋區、新莊區及三重區，約380公里的人行道，剩餘的行政區約280公里，預計今年底完成，方便隨時調閱檢核現地狀況。

工務局說，建立龐大的人行環境資料庫，透過系統化及科學化的分析，可掌握人行道現況，規劃未來改善方式及執行期程；藉由系統化的圖資呈現，作為重要參考依據。

盤點出全市人行障礙點後，工務局說，以遷移障礙物為例，如果是台電變電箱，可遷移至公園綠地、中央分隔島、路緣、現地轉向或拓寬人行道。針對串聯不佳路段，或尚未設置人行道的區域，將規劃新建人行道，打造以人為本的宜居城市。

市長侯友宜肯定養工處持續努力普查，他說，依據交通部道安資訊平台數據，新北市去113年1月至10月交通事故30日內死亡人數，較112年同期增加6人，故督促市府團隊加強改善行人安全。

人行道 永和

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