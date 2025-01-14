新北淡水一信冬令救濟 寒冬送暖助弱勢

親手將紅包發送到弱勢民眾的手中，深耕在地多年的淡水第一信用合作社，今天上午在老街上的總社以及其他分社，包括八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,373戶，每戶可領得1,500元的救濟金，希望在歲末寒冬之際，給弱勢的家庭一個實質的幫助。

今年第一波強烈冷氣團發威，上週六起北部地區連日寒冷，加上近幾年物價上漲，弱勢家庭的生活更加困頓，需要大家來關注，淡水一信贈送冬令關懷金給低收入戶，這項善行數十年來不曾間斷，持續落實對弱勢家庭的具體關懷行動，理事主席麥勝剛表示，希望藉由淡水一信「雪中送炭」的捐助活動，能夠拋磚引玉讓大家在歲末寒冬之際，多多關心地方基層的弱勢，讓低收入戶可以過個溫暖的年節。

淡水一信善盡企業社會責任，是一家熱心舉辦公益活動的金融機構，歷年來，捐贈的項目除了身心障礙者專用復康巴士3部外，尚有救護車、消防車、警用巡邏車、各學校社區鐘塔及PCR採檢站，每年還舉辦健行、書法寫生比賽及捐贈國民中小學「一信獎」獎學金等，不勝枚舉。去年淡水一信90週年慶，還特別舉辦淨攤活動、親子公益園遊會及捐贈公八公園涼亭和中小學校導護背心，淡水一信出錢出力持續為地方奉獻，其義舉深獲社會及地方大眾肯定。

淡水一信經營穩健、治理嚴謹，主管機關嘉許該社是優質基層金融機構代表，最近10年，該社陸續增設萬里、板橋、林口、中和、北投及新莊等分社，去年更於臺北市八德路開設台北分社，截至目前為止有18個營業據點，至113年底存款總額逾1,053億元、放款總額逾753億元，金融規模穩定成長，該社被天下雜誌評選為快速成長100強企業，其全新的網路銀行、行動銀行上線，隨時隨地提供客戶便捷的金融服務。淡水一信繼第5、7、9、11屆之後去年蟬聯第12屆臺灣傑出金融業務「菁業獎」—最佳合作金融獎，優質基層金融的美譽實至名歸。