北市北投復興公園、硫磺谷溫泉泡腳池 春節休園8天
台北市產業發展局今天表示，北投區復興公園溫泉泡腳池、硫磺谷溫泉泡腳池將從1月27日至2月3日的春節期間休園8天，2月4日起恢復正常開放。
台北市產發局透過新聞資料指出，北投區泉源路77號斜對面、陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內的硫磺谷溫泉泡腳池園區，及北投區中和街61號對面的復興公園溫泉泡腳池園區，將於春節連假休園8天。
產發局表示，2處公用泡腳池園區將於2月4日起恢復正常開放，開放時間為每週二至週日的上午8時至中午12時，下午1時至下午6時，提供民眾泡腳服務。
產發局指出，硫磺谷泡腳池園區位於國家公園區遊憩區內，風光秀麗，同一時間最多可容納約50人；復興公園泡腳池園區則是鄰近捷運站，交通便利，同一時間最多約可容納100人。
產發局表示，復興公園泡腳池園區的源頭溫度約攝氏70度、PH值1.5，泉質均近於地熱谷青磺，坊間認為對慢性皮膚病、促進新陳代謝有不錯效果。
產發局指出，硫磺谷泡腳池園區是由台北自來水事業處供應溫泉，泉源溫度約攝氏50度、PH值5.0，為酸性硫酸鹽泉俗稱的白磺，坊間認為具有鎮痛止癢等功效。
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