新北淡水區公所大師揮毫送春聯 蛇福泰吉迎蛇年

農曆春節將近，今天上午在淡水區市民聯合服務中心，區公所舉辦了一場金蛇獻瑞佳句迎蛇年，新春開運送春聯活動，由知名書法老師謝瑞煌，帶領5位書法名家，一同為淡水區的民眾，寫出一幅一幅精美的春聯，讓民眾免費索取春聯，並且一起舉辦開筆儀式，讓整個區公所一樓大廳，充滿了年節氣氛。

淡水區長陳炳仲表示，除了現場春聯非常有特色之外，今年新北市春聯主軸為「蛇福泰吉」，除祝福平安吉祥外，也以台語諧音比喻全有賺錢之意，希望用「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。而今年邀請金氏世界紀錄新北市智成堂，世界最大書法課程書法總監謝瑞煌老師現場揮毫贈送春聯，現場非常熱鬧。

在區長以及多位書法老師，一起寫下金、蛇、獻、瑞、佳、句、迎、春7個大字，為活動開筆，另外現場可以看到，除了大師揮毫之外，也有直接讓民眾拿取的春聯，以及新北市的市長春聯，區長表示，春聯不僅是過年除舊佈新、迎春納福的象徵，更是書法藝術的具體表現，活動除了讓在地的居民有春聯可拿，更是讓整個區公所提前感受過年的氣氛。