新北金山、萬里托老中心成果秀 長輩大跳APT.

全球點閱率超過8億次的熱門歌曲，萬里托老中心的長輩靈活的跳起來！歡慶歲末，金山區、萬里區的公共托老中心舉辦樂齡好漾成果秀暨歲末傳愛活動，在活動中長輩展現一整年在據點裡的學習成果，大跳熱舞，讓現場氣氛嗨翻天，而經營據點來到第九年的介惠基金會董事長也特別來為長輩加油打氣，並感謝公所、里長與社區夥伴們給予的陪伴與支持。

介惠基金會董事長胡頤仁說，深耕偏鄉做長輩服務，就是希望偏鄉的長者可以在地樂活、延緩老化，每天都能夠在據點中快樂與老友們一起活動，而歡樂的歲末成果展，感謝樓下的小鄰居萬里幼兒園的小朋友，以及隔壁的萬里區公所區長都來共襄盛舉，讓場面充滿熱鬧歡笑聲。

萬里區長黃雱勉指出，隨著農曆年的腳步接近，應景的帶來了今年市府的蛇年春聯，要來送給據點中的長輩，祝福長輩們在新的一年福運滿滿、大吉大利，並且在據點中繼續快樂活動，越活越年輕也越健康。