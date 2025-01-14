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民權大橋改建115年完工 北市新增這處看飛機起降新地標

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，橋上有觀景平台。圖／北市新工處提供
台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，橋上有觀景平台。圖／北市新工處提供

台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，景觀橋上的觀景平台，有廣闊的視野，可以觀山、賞河，欣賞松山機場飛機起降，另由松山機場起降飛機上的旅客，可以見到的這座台北門戶新意象。

新工處指出，民權大橋改建工程中使用的交通維持便橋，將於今年階段性任務結束，未來活化後變身為人行自行車景觀橋，串聯松山內湖兩岸河濱綠地，提供民眾更完善之行人及自行車網，工程預計於115年完工，優美的造型將成為河濱公園遊客的視覺焦點及打卡新地標。

新工處科長郭玉仙表示，為減少改建過程對交通的影響，此工程於民權大橋北側施作相同之車道數之交通維持便橋，先完成車流改道至便橋後，再進行跨河段主橋拆除改建工程。為避免浪費公帑、提升資源效益，達成節能減碳的目標，在主橋改建完成後，將便橋之空間與材料資源再利用，活化調整為跨河景觀橋。

郭玉仙說，主橋興建完成，將保留交維便橋的部分墩柱，改建為一座全新的人行自行車景觀橋，設計採流暢的曲線、輕薄的橋板，以塔柱搭配鋼索懸吊的無障礙環形牽引道，串聯松山及內湖河濱公園自行車道，提供民眾舒適、優質、以人為本的友善通行環境。

郭玉仙表示，景觀橋上的觀景平台，有廣闊的視野，可以觀山、賞河，欣賞松山機場飛機起降，享受夕陽餘暉照，落日向晚霞，水岸波光之美，提供更加完整的休閒景觀機能。

另外，牽引道上的橋塔與鋼索，也能搭配投射光源，展現橋體螺旋曲線及鋼索線條之美，落成後會依平日、假日及節慶模式進行不同燈光照明美化，營造多層次的美感；也期待啟用後的景觀橋能成為當地的休憩賞景新地標。

台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，橋上有觀景平台。圖／北市新工處提供
台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，橋上有觀景平台。圖／北市新工處提供
台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，橋上觀景平台牽引道上的橋塔與鋼索，能搭配投射光源，展現橋體螺旋曲線及鋼索線條之美。圖／北市新工處提供
台北市新工處改建民權大橋，工程預計於115年完工，橋上觀景平台牽引道上的橋塔與鋼索，能搭配投射光源，展現橋體螺旋曲線及鋼索線條之美。圖／北市新工處提供

松山機場 自行車

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