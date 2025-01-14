北市民權大橋改建增人行景觀橋 通行與休閒機能更完整

北市工務局表示，民權大橋將改建，增設人行景觀橋，提供更完善的行人與自行車網，預計民國115年完工，有望成為新打卡勝地及松山機場的門戶新意象。

北市工務局新建工程處今以新聞稿指出，「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」，改建工程中使用的交通維持便橋將於114年階段性任務結束後，活化變身為人行自行車景觀橋，串聯松山內湖兩岸河濱綠地。

規劃設計科長郭玉仙表示，為減少改建過程對交通的影響，工程於民權大橋北側（下游側）施作相同車道數的交通維持便橋，先完成車流改道至便橋後，再進行跨河段主橋拆除改建工程。為避免浪費公帑、節能減碳，在主橋改建完成後，將便橋空間與材料資源再利用，活化調整為跨河景觀橋。

郭玉仙說明，主橋興建完成，將保留交維便橋的部分墩柱，改建為一座全新的人行自行車景觀橋，採流暢曲線、輕薄橋板設計，以塔柱搭配鋼索懸吊的無障礙環形牽引道，串聯松山及內湖河濱公園自行車道，提供舒適、優質、以人為本的友善通行環境。

而景觀橋上的觀景平台，廣闊視野可以觀山、賞河，欣賞松山機場飛機起降，享受夕陽餘暉、水岸波光之美，提供更加完整的休閒景觀機能。

另外，牽引道上的橋塔與鋼索，也能搭配投射光源，展現橋體螺旋曲線及鋼索線條美，未來會依平日、假日及節慶模式進行不同燈光照明美化。

工程預計於115年完工，未來將成為松山、內湖地區休閒遊憩的新選擇，優美的造型將成為河濱公園遊客的視覺焦點及打卡新地標，也可成為松山機場起降飛機上旅客見到的台北門戶新意象。