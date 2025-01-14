曾赴陸求病父康復 徐文建捐復康巴士願乘坐者皆獲保佑

新北市民徐文建為感念父母親養育之恩及地藏菩薩庇佑，今以台北地藏禪寺及父母親名義捐贈一部復康巴士給新北市政府。徐文建表示，為求病中父親康復，曾3度遠赴大陸安徽九華山地藏菩薩月身寶殿唸經祈求，他祈願搭乘者也都能獲得地藏菩薩的庇祐，早日康復。

徐文建表示，捐贈的復康巴士車身有特別貼上一尊地藏菩薩像，如同地藏菩薩行走具足菩薩的千行萬行，希望行駛在每一個巷弄街道，所接觸到的法界一切眾生，都可以得到地藏菩薩的庇佑，也讓使用者無論是身心障礙者或年邁行動不便者都能康復。

陪同捐贈的台北地藏禪寺會善法師表示，徐文建在父親生病期間，曾遠赴安徽省九華山地藏菩薩月身寶殿唸經祈求，父親在去年9月往生後，更日以繼夜誦108部地藏經迴向給父親，孝心令人感佩。