聽新聞
0:00 / 0:00
曾赴陸求病父康復 徐文建捐復康巴士願乘坐者皆獲保佑
新北市民徐文建為感念父母親養育之恩及地藏菩薩庇佑，今以台北地藏禪寺及父母親名義捐贈一部復康巴士給新北市政府。徐文建表示，為求病中父親康復，曾3度遠赴大陸安徽九華山地藏菩薩月身寶殿唸經祈求，他祈願搭乘者也都能獲得地藏菩薩的庇祐，早日康復。
徐文建表示，捐贈的復康巴士車身有特別貼上一尊地藏菩薩像，如同地藏菩薩行走具足菩薩的千行萬行，希望行駛在每一個巷弄街道，所接觸到的法界一切眾生，都可以得到地藏菩薩的庇佑，也讓使用者無論是身心障礙者或年邁行動不便者都能康復。
陪同捐贈的台北地藏禪寺會善法師表示，徐文建在父親生病期間，曾遠赴安徽省九華山地藏菩薩月身寶殿唸經祈求，父親在去年9月往生後，更日以繼夜誦108部地藏經迴向給父親，孝心令人感佩。
新北市副市長劉和然表示，有願就有力，徐文建為求父親的健康，遠赴大陸九華山地藏菩薩殿祈願，並學習菩薩的慈悲精神，將小愛化為大愛，捐車嘉惠身障者及有需求者。新北市有18萬個身障者，加上年長失能的長輩，都會使用到復康巴士，除了新北市民，基隆、台北、桃園的民眾一樣可以搭乘，感謝徐文建的愛心捐贈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言